Врачи скрывали факты производственного травматизма в Атырауской области

Прокурорская проверка в Атырауской области выявила нарушения в сфере обеспечения безопасности труда. Установлено, что сотрудниками медучреждения скрыты 13 случаев трудового увечья, передаёт BaigeNews.kz.

По этим фактам для установления степени вины работодателя не обеспечены обязательные расследования. Следовательно, потерпевшие лишены компенсации.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора Макатская районная больница привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 96 (несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью) Кодекса об административных правонарушениях РК.