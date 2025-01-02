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Врачи скорой помощи спасли жизнь 24-дневному малышу в Костанае

После кормления ребёнок посинел и перестал дышать.

Сегодня, 13:49
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: Минздрав РК

Бригада скорой помощи в Костанае провела успешную реанимацию новорожденному, который находился в состоянии клинической смерти. Малышу всего  24 дня, передаёт BaigeNews.kz. 

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, малышу стало плохо дома после кормления. Ребёнок посинел и перестал дышать. 

"Как только диспетчер 103 услышал о данном происшествии он незамедлительно передал вызов бригаде и параллельно перешёл в режим "Удержание звонка" для того чтобы помочь родителям оказать помощь по телефону, пока бригада в пути. Старший врач Call центра Айшат Батталовна Абзалбекова все время оставалась на линии и давала рекомендации по оказанию помощи, а отец ребенка четко и грамотно произвел мероприятия, которые вывели малыша из критического состояния до момента приезда бригады.  Следующее испытание ждало уже в машине скорой по пути следования в стационар. У ребенка остановилась сердечная и дыхательная деятельность, возникло состояние клинической смерти. Врач бригады Джусупов Султан и фельдшер Александр Калетин сразу приступили к проведению реанимации. 24- дневному малышу была проведена успешная интубация трахеи, перевод в режим искусственной вентиляции лёгких и дальнейшая реанимация по международному стандарту PALS", — говорится в сообщении.

Чёткие и профессиональные действия медиков вновь вернули малыша к жизни и он благополучно передан врачам реанимации в приемном покое детской областной больницы. 

Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии. Находится на лечении в стационаре.  Самые тёплые слова благодарности получили сотрудники костанайской службы Скорой помощи от Фархата Иманбаева, папы спасённого малыша.

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