Бригада скорой помощи в Костанае провела успешную реанимацию новорожденному, который находился в состоянии клинической смерти. Малышу всего 24 дня, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, малышу стало плохо дома после кормления. Ребёнок посинел и перестал дышать.

"Как только диспетчер 103 услышал о данном происшествии он незамедлительно передал вызов бригаде и параллельно перешёл в режим "Удержание звонка" для того чтобы помочь родителям оказать помощь по телефону, пока бригада в пути. Старший врач Call центра Айшат Батталовна Абзалбекова все время оставалась на линии и давала рекомендации по оказанию помощи, а отец ребенка четко и грамотно произвел мероприятия, которые вывели малыша из критического состояния до момента приезда бригады. Следующее испытание ждало уже в машине скорой по пути следования в стационар. У ребенка остановилась сердечная и дыхательная деятельность, возникло состояние клинической смерти. Врач бригады Джусупов Султан и фельдшер Александр Калетин сразу приступили к проведению реанимации. 24- дневному малышу была проведена успешная интубация трахеи, перевод в режим искусственной вентиляции лёгких и дальнейшая реанимация по международному стандарту PALS", — говорится в сообщении.

Чёткие и профессиональные действия медиков вновь вернули малыша к жизни и он благополучно передан врачам реанимации в приемном покое детской областной больницы.

Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии. Находится на лечении в стационаре. Самые тёплые слова благодарности получили сотрудники костанайской службы Скорой помощи от Фархата Иманбаева, папы спасённого малыша.