Врачи Шымкента вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль

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В Шымкенте онкохирурги подарили шанс на жизнь 32-летнему пациенту с онкозаболеванием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

После полного обследования, мужчину госпитализировали и удалили 9-ти килограммовую опухоль вместе с правой почкой. Операция, которая длилась около четырёх часов прошла успешно и сейчас жизнь мужчины вне опасности.