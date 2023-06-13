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Врачи Шымкента вырезали пациенту 9-килограммовую опухоль
В Шымкенте онкохирурги подарили шанс на жизнь 32-летнему пациенту с онкозаболеванием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
После полного обследования, мужчину госпитализировали и удалили 9-ти килограммовую опухоль вместе с правой почкой. Операция, которая длилась около четырёх часов прошла успешно и сейчас жизнь мужчины вне опасности.
"Радикально убирать опухоль — было под сомнением и поэтому была назначена биопсия опухоли. После чего больной был госпитализирован с решением МДГ в онкохирургическое отделение. Пациент потерял смысл жизни и родственники потеряли надежду. Послеоперационный материал мы отправляем на гистологические обследования и когда получили заключение, то опухоль оказалась доброкачественной. Когда больной узнал, что у него доброкачественная опухоль, он плакал от радости и когда родственники узнали тоже все плакали", - сказал онкохирург высшей категории Ержан Акбердиев.
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