Врачи Шымкента спасли беременную женщину после остановки сердца

В Шымкете врачи спасли жизнь беременной женщине, у которой остановилось сердце, и её ребёнку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Женщина в критическом состоянии была экстренно доставлена в родильное отделение городской больницы №2

"Беременная поступила с обильным кровотечением, в состоянии геморрагического шока третье степени. Уже на операционном столе у нее произошла остановка сердечной деятельности, но команде врачей в составе анестезиологов, акушер-гинекологов, операционных сестер, трансфузиологов удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию. После восстановления основных жизненных функций, была проведена операция по остановке кровотечения и жизнь пациентки стала вне опасности благодаря слаженным и высокопрофессиональным действиям бригады медиков", — говорится в сообщении.

По словам врачей, мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно, их готовят к выписке домой.