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Врачи Шымкента спасли беременную женщину после остановки сердца

Сегодня, 10:12
АВТОР
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Минздрав РК Сегодня, 10:12
Сегодня, 10:12
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Фото: Минздрав РК

В Шымкете врачи спасли жизнь беременной женщине, у которой остановилось сердце, и её ребёнку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Женщина в критическом  состоянии была экстренно доставлена в родильное отделение городской больницы №2

"Беременная поступила с обильным кровотечением, в состоянии геморрагического шока третье степени. Уже на операционном столе у нее произошла остановка сердечной деятельности, но команде  врачей в составе анестезиологов, акушер-гинекологов, операционных сестер, трансфузиологов удалось успешно провести сердечно-легочную реанимацию. После восстановления основных жизненных функций, была проведена операция по остановке кровотечения и жизнь пациентки  стала  вне опасности  благодаря слаженным и высокопрофессиональным действиям бригады медиков", — говорится в сообщении.

По словам врачей, мама и малыш чувствуют себя удовлетворительно, их  готовят к выписке домой.

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