Врачи рекомендовали Папе Римскому Франциску полный покой
Его госпитализировали в пятницу утром из-за бронхита.
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Медицинский персонал римской клиники Джемелли предписал Папе Римскому Франциску полный отдых для ускорения выздоровления, передаёт BaigeNews.kz.
По данным службы печати Святого престола в Ватикнане, лечение Папы Франциска было скорректировано, а тесты показывают улучшение здоровья. Папу госпитализировали в римскую больницу Джемелли в пятницу утром из-за бронхита.
В субботу понтифика продолжили лечить от инфекции. Папа провёл ночь спокойно, без температуры. Обследования подтвердили инфекцию, и терапия была изменена на основе новых данных. Лабораторные тесты показали улучшение.
"Для ускорения выздоровления медицинский персонал прописал пациенту полный покой", — отмечается в публикации.
Папа Франциск поблагодарил всех за добрые пожелания и попросил продолжать молиться за него.
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