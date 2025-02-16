Медицинский персонал римской клиники Джемелли предписал Папе Римскому Франциску полный отдых для ускорения выздоровления, передаёт BaigeNews.kz.

По данным службы печати Святого престола в Ватикнане, лечение Папы Франциска было скорректировано, а тесты показывают улучшение здоровья. Папу госпитализировали в римскую больницу Джемелли в пятницу утром из-за бронхита.

В субботу понтифика продолжили лечить от инфекции. Папа провёл ночь спокойно, без температуры. Обследования подтвердили инфекцию, и терапия была изменена на основе новых данных. Лабораторные тесты показали улучшение.

"Для ускорения выздоровления медицинский персонал прописал пациенту полный покой", — отмечается в публикации.

Папа Франциск поблагодарил всех за добрые пожелания и попросил продолжать молиться за него.