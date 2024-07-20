Врачи рассказали о состоянии здоровья пострадавших на карагандинском ферросплавном заводе
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В управлении здравоохранения Карагандинской области прокомментировали состояние пострадавших в результате внезапного выброса пламени на ферросплавном заводе, передаёт BaigeNews.kz.
"20 июля в Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж,Макажанова доставлено восемь работников промышленного предприятия с ожоговыми травмами, полученными на производстве. Шестеро пострадавших госпитализировано в отделение реанимации и интенсивной терапии, двое – в отделение комбустологии. Состояние пятерых пострадавших оценивается как крайне тяжелое, двоих — как тяжёлое, одного пациента – средней степени тяжести", — говорится в сообщении.
В департаменте полиции области заявили, что по факту происшествия на производстве, начато досудебное расследование.
"Уголовное дело заведено по статье 156 часть 2 УК РК "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью". Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства выясняются", — сообщили в департаменте.
Напомним, внештатная ситуация на ферросплавном заводе YDD Corporation произошла 20 июля в 4:10. На печи №1 случился внезапный выброс пламени, в результате которого пострадали восемь работников.
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