Врачи рассказали о состоянии выживших в страшной аварии в ЗКО
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С места ДТП на трассе Самара - Шымкент, в котором погибли четыре человека, санавиацией в городскую многопрофильную больницу Уральска госпитализировали двух выживших женщин. Медики рассказали об их состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
"Состояние 47-летней пострадавшей оценивается, как средней степени тяжести, её госпитализировали в отделение хирургии городской многопрофильной больницы. Вторая, 72-летняя пострадавшая, отказывалась от госпитализации, но её всё же оставили в отделении нейрохирургии", — сообщили в управлении здравоохранения ЗКО.
Напомним, 22 июня на трассе Самара - Шымкент, не далеко от поселка Косколь Каратобинского района ЗКО водитель "Лады Приора" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Маздой". В результате ДТП погибли четыре человека и еще двое получили серьёзные травмы.
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