  • 12 Августа, 17:07
  • BAIGENEWS

Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика в Астане

Сегодня, 16:22
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:22
Сегодня, 16:22
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Фото: pxhere.com

Шестилетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Астане. С множественными травмами ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 11 августа по адресу: улица Жубанова, 29.

Службой "скорой помощи" мальчика доставили в Многопрофильную городскую детскую больницу №2. Там его осмотрели травматолог, нейрохирург, хирург и реаниматолог.

"У ребёнка ушиб головного мозга и лёгких, политравма, закрытый перелом теменной кости и ребра справа. Он госпитализирован в отделение реанимации. Текущее состояние ребёнка стабильное, тяжёлое", - сообщили в Управлении здравоохранения.

 

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