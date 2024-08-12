Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика в Астане

Шестилетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Астане. С множественными травмами ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 11 августа по адресу: улица Жубанова, 29.

Службой "скорой помощи" мальчика доставили в Многопрофильную городскую детскую больницу №2. Там его осмотрели травматолог, нейрохирург, хирург и реаниматолог.