Врачи рассказали о состоянии выпавшего из окна мальчика в Астане
Сегодня, 16:22
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Сегодня, 16:22Сегодня, 16:22
113Фото: pxhere.com
Шестилетний мальчик выпал из окна четвёртого этажа в Астане. С множественными травмами ребёнка госпитализировали, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл 11 августа по адресу: улица Жубанова, 29.
Службой "скорой помощи" мальчика доставили в Многопрофильную городскую детскую больницу №2. Там его осмотрели травматолог, нейрохирург, хирург и реаниматолог.
"У ребёнка ушиб головного мозга и лёгких, политравма, закрытый перелом теменной кости и ребра справа. Он госпитализирован в отделение реанимации. Текущее состояние ребёнка стабильное, тяжёлое", - сообщили в Управлении здравоохранения.
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