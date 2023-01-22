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  • Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в жилом доме Караганды
рixabay Сегодня, 06:03
86
Сегодня, 06:03
86
Фото: рixabay

Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в жилом доме Караганды

В управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили состояние пострадавших от взрыва газового баллона в 2-х этажном жилом доме Караганды по улице Щорса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eKaraganda.

 

В управлении здравоохранения сообщили, что мужчина получил бытовую травму, термические ожоги волосистой части головы и правого плеча, госпитализирован в отделение комбустиологии. Состояние средней степени тяжести.

Женщина получила термические ожоги правой кисти, правого предплечья, правого бедра, госпитализирована в отделение комбустологии. Состояние средней степени тяжести.

Отмечается, что пациенты не находились в комнате в момент взрыва.

Напомним, сегодня, 21 января, в Караганде по адресу: Щорса, 37, произошёл взрыв газового баллона. В результате взрыва пострадали мужчина 1970 года рождения и женщина 1971 года рождения, которые с ожогами госпитализированы в Областной медицинский центр города Караганды. Погибших нет. 

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#взрыв #газ #газовый баллон #врачи #больница
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:03
86
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