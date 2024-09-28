Врачи рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в Астане

В управлении здравоохранения Астаны рассказали о состоянии пострадавших от взрыва газового баллона в кафе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили медики, с места ЧП госпитализированы шестеро мужчин.

"28 сентября в результате взрыва газового баллона по улице Акыртас, 31 пострадали шестеро сотрудников кафе. Бригадой скорой медицинской помощи были доставлены в Многопрофильную городскую больницу №1, осмотрены профильными специалистами. Четверо поступили с термическими ожогами лица и тела, ожоговым шоком разных степеней. Двое из них получили отравление угарными продуктами горения. Все четверо госпитализированы в центр политравмы, эндопротезирования и комбустологии МГБ №1", — сообщили в облздраве.

В ведомстве уточнили, что двое из шести пострадавших поступили с термическим ожогами 3 и 5% тела. Их отправили лечиться домой под амбулаторным наблюдением.

Напомним, газовый баллон взровался в кафе, пристроенном к двухэтажному жилому дому, после чего здание загорелось и обрушилось.