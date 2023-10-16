Врачи назвали возможную причину смерти мобилографа группы "Ирина Кайратовна"

Медики назвали возможную причину смерти мобилографа группы "Ирина Кайратовна" Жылкайдарова Шахназа, скончавшегося перед концертом группы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление здравоохранения города Астаны.

По информации ведомства, 14 октября тело Жылкайдарова Шахназа было доставлено в Институт судебных экспертиз для производства судебно-медицинской экспертизы.

"Предварительная причина смерти - острый геморрагический панкреонекроз. Точная причина смерти будет известна после получения результатов токсикологического исследования. Данные исследования проводятся до двух недель", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, мобилограф умер перед концертом группы "Ирина Кайратовна" в Астане. Департамент полиции Астаны подтвердил смерть 21-летнего мобилографа группы "Ирина Кайратовна". Музыкальная группа окажет помощь семье скончавшегося мобилографа.