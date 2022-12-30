Врачи назвали точную причину смерти Пеле

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Врачи бразильской клиники "Альберт Эйнштейн", в которую был госпитализирован Пеле, назвали причину смерти легендарного футболиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (по местному времени) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния (пациента)", — говорится в сообщении.

Напомним, Пеле продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием, а неделю назад стало известно, что состояние здоровья "Короля футбола" сильно ухудшилось.