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eg.ru Сегодня, 08:26
258
Сегодня, 08:26
258
Фото: eg.ru

Врачи назвали точную причину смерти Пеле

Врачи бразильской клиники "Альберт Эйнштейн", в которую был госпитализирован Пеле, назвали причину смерти легендарного футболиста, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой Sports.kz.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированной 29 декабря в 15:27 (по местному времени) вследствие множественного отказа органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки и клинического состояния (пациента)", — говорится в сообщении.

Напомним, Пеле продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием, а неделю назад стало известно, что состояние здоровья "Короля футбола" сильно ухудшилось. 

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет. В Бразилии объявлен трёхдневный траур.
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#футбол #врачи #смерть
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:26
258
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