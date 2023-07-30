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Врачи из Южной Кореи обследовали более тысячи жителей области Жетысу
В область Жетысу из Южной Кореи приехали нейрохирурги, хирурги, терапевты, хирурги-травматологи и специалисты, оказывающие услуги по экстренной медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.
Врачи, специально прибывшие в область Жетысу из медицинского центра университета "Чунг-Анг", больницы Хендэ Республики Корея в Талдыкорганскую городскую многопрофильную больницу в течение пяти дней принимали жителей области
За это время специалисты во главе с директором больницы Хендэ Ким Бу Соп приняли и проконсультировали более тысяч жителей. Также было проведено 33 операции по травматологии и хирургии.
Директор больницы Хендэ Ким Бу Соп рассказал, что послужило поводом для проведения такой благотворительной акции.
"В 1930-е годы в Казахстан вместе с другими народами были депортированы корейцы. Во время голода казахи оказали огромную помощь корейскому народу. Многие представители корейского этноса смогли выжить только благодаря поддержке местного населения. Чтобы выразить благодарность казахам и укрепить дружбу между двумя странами, мы ежегодно приезжаем, обмениваемся опытом с врачами, проводим бесплатные осмотры и операции", — сказал директор госпиталя.
В 2018 году акимат области совместно с Ассамблеей народов Казахстана и Ассоциацией корейского народа Казахстана был подписал меморандум с госпиталем Хенде о ежегодном бесплатном медицинском осмотре жителей региона Жетысу. С момента подписания меморандума зарубежными специалистами проведено более 50 операций по замене коленного, тазобедренного и других суставов. Кроме того, за счет клиники Хёндэ врачи нашей страны проходят обучение в Южной Корее.
Директор Талдыкорганской городской многопрофильной больницы Аскар Садыков отметил, что врачи проводят травматологические, хирургические операции, обмениваются опытом и информацией о внедрении новых лекарств и медицинского оборудования.
"С 2018 года ряд наших сотрудников и специалистов нескольких районных больниц приняли участие в курсах повышения квалификации в больнице Хендэ. Уже 4 года специалисты совместно с волонтерами, ведущими профессорами и директором клиники приезжают в нашу больницу и оказывают консультативно-диагностическую помощь. Также благодаря совместному сотрудничеству внедрено ряд оперативных вмешательств, в области травматологии, хирургии", — сказал директор больницы.
В ходе визита южнокорейских врачей в Жетысу акимат области подписал меморандум о сотрудничестве с госпиталем Хендэ Республики Корея, медицинским центром Университета "Чунг-Анг" в целях улучшения здоровья населения, укрепления сотрудничества между двумя странами.
На основании меморандума специалисты двух стран будут работать совместно в области травматологии, хирургии и радиологии.
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