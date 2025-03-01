100 мангистауских студентов пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма. Кроме того, около 50 врачей из региона повышают свою профессиональную квалификацию в клинике Medicana Health Group, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, таких договорённостей достиг заместитель акима региона Аббат Урисбаев, посетивший Стамбул по поручению акима области Нурдаулета Килыбая.

"Меморандум, подписанный между управлением образования Мангистауской области и АО по торговле туристическими услугами "Курортный регион" Турции, направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе. В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов, предоставив им возможность обмена опытом. Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии. Все стажеры обеспечиваются бесплатным питанием и получают ежемесячную зарплату. Также заместитель акима области провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом и достиг соглашения о партнерстве. В рамках этого соглашения 20 онкологов и около 30 врачей из каждого района и села области наберутся опыта в различных областях медицины", — говорится в сообщении.

Medicana Health Group – одна из ведущих медицинских организаций Турции. В её состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник. Ежегодно обслуживая более 10 миллионов пациентов, эта группа признана лидером медицинского туризма.