  • 1 Марта, 21:06
  • BAIGENEWS

Врачи и студенты из Мангистау пройдут бесплатное обучение в Турции

20 онкологов и около 30 врачей из каждого района и села области наберутся опыта в различных областях медицины.

Сегодня, 20:46
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акимат Мангистауской области Сегодня, 20:46
Сегодня, 20:46
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Фото: акимат Мангистауской области

100 мангистауских студентов  пройдут в турецких городах Анталия и Мармарис бесплатную стажировку в сфере туризма.  Кроме того, около 50 врачей из региона повышают свою профессиональную квалификацию в клинике Medicana Health Group, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области, таких договорённостей достиг заместитель акима региона Аббат Урисбаев, посетивший Стамбул по поручению акима области Нурдаулета Килыбая.

"Меморандум, подписанный между  управлением образования Мангистауской области и АО по торговле туристическими услугами "Курортный регион" Турции,  направлен на подготовку квалифицированных специалистов в сфере туризма и сервиса в регионе.  В рамках этого соглашения, начиная с июня, Woxxx Hotels Group в Мармарисе проведет обучение 50 студентов,  предоставив им возможность обмена опытом.  Еще 50 студентов будут совершенствовать свое профессиональное образование в Анталии.  Все стажеры обеспечиваются бесплатным питанием и получают ежемесячную зарплату. Также заместитель акима области провел переговоры с членом правления Medicana Health Group Берком Бозкуртом и достиг соглашения о партнерстве.  В рамках этого соглашения 20 онкологов и около 30 врачей из каждого района и села области наберутся опыта в различных областях медицины", — говорится в сообщении. 

Medicana Health Group – одна из ведущих медицинских организаций Турции.  В её состав входят 14 больниц, 11 медицинских центров и более 500 клиник.  Ежегодно обслуживая более 10 миллионов пациентов, эта группа признана лидером медицинского туризма.

 

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