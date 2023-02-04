Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке

Фото: Асель Турар

Коллектив Акмолинской многопрофильной областной детской больницы направил письма в прокуратуру и облздрав. Медики попросили проверить медучреждение и восстановить их нарушенные права. В частности, они пожаловались на необъективную оплату труда. Премии и поощрения, по их словам, остались в прошлом, а в командировки врачам теперь приходится ездить за свой счёт. Ситуацию накаляют переработки, которые приводят к хронической усталости и профессиональному выгоранию. Корреспондент BaigeNews.kz выслушал все стороны.

Некрасиво выносить сор из палаты?

В начале января врачи обратились к журналистам, попросив придать происходящему огласку, но вскоре передумали. Возможно, посчитали, что выносить сор "из палаты" непопулярно и неблагодарно. Так или иначе, медики решили ждать рузультатов проверки управления здравоохранения.

Между тем, по данным редакции, только за последние полгода из медицинского учреждения уволились несколько врачей. Среди них — бывший заместитель по лечебной работе, заведующий и два доктора отделения реанимации.

Что происходит в единственной на всю область детской больнице, где оказывают третий уровень медицинской помощи: специализированные, в том числе высокотехнологичные услуги? Редакция BaigeNews.kz предложила интервью одному из уволившихся врачей — Мейраму Алимжанову, он возглавлял отделение реанимации и интенсивной терапии.





По словам Мейрама Умерзаковича, проблемы у персонала начались больше года назад — с приходом нового руководства.

"В эту больницу я устроился в 2019 году. Тогда в реанимации работали восемь врачей — в день, если в ночь — через двое-трое суток. Бывало, приходилось трудиться на износ — когда кто-то уходил в декрет, отпуск или совместителем. Но это оправдывалось финансово: как и во всех других медицинских организациях, мы получали премии к праздникам, нам начисляли дифференцированную оплату. Да и в целом, были понимание, эмпатия со стороны администрации. Это тоже очень важно", — отметил доктор.

"Проводя две трети жизни в стационаре, врач не должен был беспокоиться о деньгах"

С приходом нового руководства появились новые штатные единицы, говорят в коллективе. Например, заместитель директора по финансово-экономической работе. Прежде, по словам собеседника, всю финансовую работу вела бухгалтер.

Но несмотря на это, ситуация с деньгами в больнице почему-то лучше не стала. Наоборот.

"Оплата нашего труда стала ухудшаться, — констатировал собеседник. — Прекратились поощрения, диффоплата. Премию мы при новом руководстве получили летом по 10 тысяч, на новый год — в размере половины оклада. В командировки, допустим, на повышение квалификации врачам теперь приходится ездить за свой счёт, хотя их должна оплачивать больница. Перестали вовремя давать отпускные. Дошло до того, что зарплата стала уменьшаться, некоторые специалисты недосчитывались десятков тысяч. "Терялись" и часы дежурств. При этом в коллективном договоре у нас указывается, что оплата в выходные и праздничные дни — в полутора-двукратном размерах",— указал Алимжанов.

Переработки — прямое следствие кадрового дефицита. В такой ситуации врачам, помимо дневной смены, приходится дежурить ночью. И всё бы ничего, если отдохнувшим. Переработки опасны профессиональными ошибками, выгоранием.

"Уставший врач — это очень опасно. Снижается концентрация внимания, способность анализировать, объективно и критически мыслить. Всё делается на автомате, это увеличивает риск ошибок. Когда ты работаешь за двоих-троих, не спишь сутками, отдыхаешь, когда придётся. Где-то поспал два-три часа или вообще не спал. Или сутки проспал, потому что уже неделю нормально не отдыхал. Да, ты стараешься, но рискуешь не спасти кого-то. Сгораешь сам", — признался доктор.

Оплата труда в теперешнем виде, по мнению врачей, никак не компенсирует того, что они две трети жизни проводят в стационаре.

"Это же нонсенс: я сижу на работе и думаю, где бы заработать. Было время, что я, врач-реаниматолог, выходя из больницы, потом ещё и таксовал. Потому что не хватало на семью. Казалось бы, проводя столько времени в стационаре, вообще не должен был думать о финансах", — пожимает плечами Алимжанов.

Впрочем, острая нехватка врачей характерна и для других участков. Например, по словам собеседника, в детской больнице единственные на всю область пульмонолог, нефролог, уролог, неврологов не хватает. Между тем, в регионе продолжает расти количество детей с неврологическими и орфанными (редкими) заболеваниями.

"Обидно, что не ценят кадры"

В коллективе директора медучреждения Сабыржана Сабыралиева считают человеком временным и расстраиваются, что он не дорожит сильными кадрами. Врач-анестезиолог Мирамгуль Азмаганбетова уволилась полгода назад, после того как поставила ребром вопрос о доплате за ночные дежурства.

"Доплату нам минимальную сделали, успокоили вроде как. Но при этом мы потеряли одного врача. Мирамгуль Ергалиевна — профессионал, ответственная, работала здесь ещё до моего прихода. Но такого доктора администрация не держала, просто распрощались. Более того, остыв, она была готова остаться — не желая бросать пациентов, коллег. Однако руководство попросило её уйти добровольно. Я считаю, это неприемлемо в условиях дефицита специалистов. Особенно в детской реанимации, особенно детских реаниматологов, которых катастрофически не хватает в Акмолинской области. Теперь этот доктор трудится в многопрофильной детской больнице СКО", — разводит руками Алимжанов.

Она недавно вернулась из Турции, где проходила 10-дневную стажировку — за счёт больницы.



На новом месте работы ей выплатили подъёмные в 2,5 миллиона, предложили удобный график. О кокшетауских коллегах врач-анестезиолог вспоминает тепло.

"Мы были командой с каким-то невероятным чувством патриотизма. Каждый чувствовал себя бойцом. Каждый старался понимать и беречь другого. И если была победа в битве за ребёнка, то она прощала и недосып, и постоянную усталость, и "подтаявшую" зарплату. Наша дружба многое компенсировала. Обидно, что всё это обесценили", — поделилась молодой врач.

Мейрам Алимжанов также обратил внимание на положение младшего медперсонала:

"У них очень маленькая зарплата — в три-четыре раза ниже, чем у врачей. Прежде получали хотя бы раз в квартал диффоплату, премии. И за счёт этого как-то держались на плаву. В одно время у нас в операционной не было санитарок, это нонсенс".

"Недовольство коллектива никуда не делось"

В конце декабря заведующий отделением реанимации написал служебное письмо на имя директора.

"Я указал, что впредь врачи перестанут перерабатывать и будут работать только на ставку. При этом просил сократить плановые операции или решить вопрос с кадрами. Поставил в известность, что сокращаю дневной штат и переведу их на дежурства, потому что ночью некому трудиться. Никто больше не хочет за копейки, тогда уж лушче зарабатывать по ночам в других местах. После этого руководитель вызвал меня и сказал: решайте, Вы — заведующий отделением. Однако это работа администрации. То есть он не хочет решать проблему и говорит: работайте по-прежнему. Но коллектив не хочет, я не хочу. Ни к чему не пришли, и я написал заявление об уходе", — пояснил доктор.

Напомним, в год через отделение реанимации и интенсивной терапии проходят более 800 детей. Это тяжёлые пациенты с острыми, жизнеугрожающими состояниями. Анестезиологи и реаниматологи участвуют в экстренных операциях и плановых. В год их здесь проводят от двух до трёх тысяч. Также курируют тяжёлых ребятишек, поступающих в приёмный покой.

Сейчас Алимжанов нашёл работу до 18.00, а дальнейший график строит сам.

"Я получаю такую же зарплату и даже больше, просто работая пять дней в неделю и вечерами будучи свободным. Ночные дежурства тоже беру. В больнице меня держали коллеги и чувство долга перед детьми. Но я взвесил плюсы и минусы и решил, что при таком руководстве на жертвы точно не согласен. Никто мне мою жизнь и здоровье не вернёт. Не каждый, конечно, поступит так: кого-то держат кредиты, кого-то – служебное жильё. К слову, вопрос с арендой квартиры мне полностью так и не решили, оплачивали только часть. Кто-то просто не хочет тратить нервы. У меня три сертификата, которые дают мне право работать реаниматологом с детьми и взрослыми, также врачом общей практики. У кого-то только детский. Это тоже может быть причиной. Но недовольство коллектива, я уверен, никуда не делось", — подчеркнул собеседник.

Главврач: "Не маленькие, чтобы удерживать"

Директор многопрофильной областной детской больницы Серикжан Сабыралиев, оказалось, в отпуске, но прокомментировать ситуацию согласился. По его словам, проверка трудовой инспекции нашла лишь одно нарушение — по несвоевременной выплате отпускных.

"Задержка была в период, когда больница испытывала финансовые трудности, тем более это летние месяцы, когда наплыв отпусков. Мы писали в фонд социального медицинского страхования и управление здравоохранения, что не хватает ресурсов. И сотрудникам всё разъяснялось, на тот момент коллеги относились с пониманием", — отметил руководитель.

Касательно выплат подчеркнул, что каждый получает оплату за фактически отработанное время.

"При этом зарплаты у сотрудников никогда не урезались. И этот вопрос был тоже проверен. Подняты расчётные листки каждого сотрудника, которые непосредственно обращались, табель учёта времени. Все выплаты полностью соответствуют трудовым нормам. Выходные оплачиваются в полуторакратном размере, их оплата не изменилась. Когда трудовой инспектор увидел, сколько они получают, мягко говоря, удивился. Что такая зарплата — и жалуются", — поделился Серикжан Нуржанович.

По словам директора, средняя зарплата врачей в больнице превышает 500 тысяч тенге и максимально доходит до 1-1,2 миллиона. Её размер зависит от категории, стажа, выработки.

"При этом, я вам скажу, зарплата вовремя, ни на день не задерживается. Премии за прошлый год коллектив получил дважды — на День медика (в размере экономии средств) и по итогам года (полоклада)", — добавил руководитель.

Текучки кадров нет, заверил Сабыралиев. В отделении реанимации, по его словам, ждут трёх врачей-реаниматологов.

"Насчёт уволившихся: каждый вправе выбирать, взрослые люди. Никто их не выгонял, прессинг не устраивал. Не маленькие дети, чтобы удерживать", — заявил главврач.

"Далеко не каждый человек обладает такими качествами"

Новая единица заместителя по финансово-экономическим вопросам, по мнению Сабыралиева, была необходима:

"Это обоснованно, так посчитал не только я, но и наблюдательный совет. Нагрузка-то огромная, блок очень большой".

Поинтересовались касательно назначения на должность другого заместителя — по лечебной работе — молодого доктора. Напомним, что, согласно утверждённым Минздравом квалификационным характеристикам должностей работников здравохранения, на эту должность врач может претендовать при наличии высшей или первой категории. А также стажа на руководящих должностях не менее трёх лет.

"Я что, какие-то личные мотивы преследую? — с обидой поинтересовался Сабыралиев. — Стаж у данного заместителя да, небольшой. Около пяти-шести лет: резидентура тоже считается. У этого сотрудника есть большие плюсы, большие перспективы. И в целом меня устраивает, как человек работает, какая отдача, как относится к своим трудовым обязанностям. Человек очень инициативный, горят глаза, и он на самом деле делает от всей души во благо всей детской больницы и области по детям. Учитывая также, что она является очень грамотным специалистом в области педиатрии, гастроэнтерологии. Далеко не каждый человек обладает такими качествами и очень даже справляется со своей поставленной задачей".

Точку поставят уполномоченные органы

Впрочем, управление по инспекции труда Акмолинской области, действительно, установило в больнице лишь одно нарушение Трудового кодекса. Отметим, врачи за подписью 18 человек попросили провести проверку отработанных часов за 2022 год, в том числе в ночное время, выходные, сверхурочно. Как сообщил государственный инспектор труда Айдархан Садвакасов, 11 сотрудникам отпускные выплачивались с задержкой, не начислена и не выплачена пеня за это время. Бухгалтера оштрафовали на 15 МРП и выдали предписание об устранении нарушений.

31 января завершил свою проверку обздрав. По информации редакции, нарушения всё же найдены. Какие именно, в ведомстве пока не сообщают.

"Результаты мониторинга направлены в уполномоченные органы для рассмотрения по комптенции", — дополнили в пресс-службе управления здравоохранения Акмолинской области.

Так или иначе, эта, казалось бы, частная ситуация в очередной раз продемонстрировала проблемы в современной медицине, особенно в регионах. У большей части медиков всё ещё нет своего жилья. Кадровый вопрос всё еще стоит очень остро. Детское здравоохранение всё ещё страдает от недостаточного финансирования. При этом за детскую, младенческую смертность спрос жёстче, чем за взрослую. А при неграмотном распределении денег всё становится ещё печальней. Это очевидно даже при беглом сравнении, казалось бы, аналогичных больниц в соседних областях. Между тем, на кону ведь не столько интересы работников, сколько детские жизни.

Асель Турар

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