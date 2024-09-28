Врачи борются за жизнь пострадавшего под колёсами водовоза подростка в СКО
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В Петропавловске водовоз сбил 17-летнего подростка, переходившего дорогу по пешеходному переходу, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе ДП СКО, авария произошла на перекрёстке улиц Жамбыла и Челюскина 26 сентября.
"49-летний водитель грузовика "ЗИЛ КО-510" совершил наезд на 17-летнего жителя областного центра, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. Бригадой скорой помощи пострадавший с различными травмами доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение. Автомашина водворена на специализированную стоянку. Водитель направлен на медицинское освидетельствование, предварительно — трезв. Начато досудебное производство по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщении.
Как прокомментировали в пресс-службе управления здравоохранения СКО, мальчик поступил в детскую областную больницу.
"В данный момент он получает лечение в отделение реанимации. Дышит самостоятельно, в сознании. У пациента закрытый множественный оскольчатый перелом костей таза", — уточнили в облздраве.
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