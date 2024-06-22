Врачи Алматы спасли подростка с редкой патологией

Хирурги Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы выполнили операцию подростку с редкой патологией — спонтанным пневмотораксом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Пневматоракс — это состояние, при котором воздух накапливается в пространстве между лёгким и внутренней поверхностью грудной клетки. Оно вызывает нестерпимую боль в груди, одышку и другие симптомы из-за сдавления лёгкого воздухом. Причины патологии бывают разными — травма, перфорация лёгкого либо инфекция.

"Пациент поступил к нам в экстренном порядке с диагнозом "Спонтанный пневмоторакс слева", "Дыхательная недостаточность первой степени". Состояние ребенка оценивалось как тяжёлое. Дыхание в легких отмечалось: слева резко ослаблено, справа жесткое. Имелась выраженная одышка. Ребёка госпитализировали и приступили к лабораторно-инструментальным исследованиям причин данного состояния", — рассказал директор Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Алибек Смагулов.

В условиях стационара врачи провели дренирование плевральной полости по методу Бюалу — удаление воздуха путем введения дренажной трубки через небольшой надрез в грудную стенку. Дренажная трубка позволяет вытягивать жидкость или воздух из плевральной полости, восстанавливая нормальное давление и объём лёгких.

"Дренирование по Бюалу проводится исключительно в условиях скорой помощи либо в стационаре в присутствии опытных хирургов и реаниматологов. Данная мера была крайне необходима, чтобы предотвратить угнетение лёгкого и обеспечить нормальное дыхание", — отметили в центре.

Дальнейшее исследование выявило костное разрастание острой формы на уровне переднего отрезка 3-го ребра, проникающее в сегмент левого лёгкого.

"Данная патология называется экзостоз и встречается довольно редко. К примеру, за 60-летнюю историю хирургической службы центра это первый клинический случай экзостоза у ребенка. Даже бывалые хирурги Детской неотложки не имели опыта оперирования экзостоза ребра", — пояснили в пресс-службе медучреждения.

За два часа хирурги удалили костный отросток, ушили свищ в лёгких, выполнили дренирование плевральной полости и ревизию. Операция прошла успешно.

"Мы не можем сказать точно, сколько времени ребенок ходил с данным новообразованием, но со временем в легком образовался пролежень и в последствии появился свищ (отверстие). По этой причине у пациента был пневмоторакс и дыхательная недостаточность. До этого момента экзостоз его не беспокоил. Рентген-исследование не показывает данную патологию", — рассказал хирург Центра детской неотложной медицинской помощи Алматы Жалгас Куниязов.

Экзостоз ребра (или остеохондрома) у детей является доброкачественной опухолью. Может вызвать боль и дискомфорт, в редких случаях экзостоз ребра может ограничивать нормальные движения грудной клетки, что может привести к дыхательным проблемам. Экзостозы рёбер обычно встречаются у детей и подростков и рассматриваются как относительно редкое явление.