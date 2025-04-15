Врачи Алматы спасли голос пациента с опухолью размером с грейпфрут
В Алматы онкохирурги удалили опухоль щитовидной железы размером с грейпфрут.
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В Алматинском онкологическом центре проведена уникальная операция: онкохирурги удалили опухоль щитовидной железы размером около 10 см — сравнимую с грейпфрутом, передаёт BaigeNews.kz.
Опухоль вызывала у пациента серьезные нарушения дыхания — сдавливала трахею, смещала гортаноглотку и распространилась за грудину. Диагноз: массивная опухоль с прорастанием в кивательную мышцу и поражением лимфоузла.
"Несмотря на значительное смещение нервов, отвечающих за голос, нам удалось их сохранить. Была полностью удалена щитовидная железа и проведена шейная лимфодиссекция", — сообщил онкохирург Шынгыс Сатымбаев.
Операция длилась два часа. Послеоперационный период прошел без осложнений, пациент уже выписан.
Медики напоминают: своевременное обращение к врачу при первых симптомах — залог успешного лечения.
Ранее павлодарские врачи спасли жизнь пациенту с двумя смертельными диагнозами.
Еще ранее уникальную операцию на аорте провели алматинские хирурги.
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