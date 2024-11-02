Врачи 12 лет не замечали у мужчины 20-килограммовую опухоль в животе
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Гигантскую жировую опухоль удалили жителю Германии спустя 12 лет после её появления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
Сейчас Томасу К. 59 лет. В 2008 году он переехал с женой на север Норвегии и поселился в деревне рядом с Тромсё. Там он работал оптиком. С 2011 года у Томаса стал расти живот. Сначала врачи диагностировали ему избыточный вес и диабет 2 типа. Ему постоянно советовали заниматься спортом, правильно питаться и даже прописывали оземпик.
Лишь в 2023 году, через 12 лет после первых симптомов, врачи поняли, что у мужчины редкая жировая опухоль массой 27,3 кг. Сам Томас исхудал из-за диеты и оземпика, а его живот был огромным и твёрдым. В сентябре 2023 года в Осло ему провели операцию с участием трёх хирургов, она продлилась 10 часов. Им также пришлось удалить правую почку и часть тонкого кишечника, которые были поражены.
Сейчас мужчина ходит к психологу, чтобы справиться с пережитым. Он также посещает онколога дважды в год, так как внутри осталась опухолевая ткань, связанная с несколькими органами. Немец подал иск против врачей, но суд первой инстанции его отклонил. Согласно вердикту, этот тип опухоли действительно настолько редкий, что врачей нельзя винить. Томас К. подал апелляцию.
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