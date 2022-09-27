Врачей из России готовы принять на работу в ЗКО

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Специалисты уже оформляют документы.

Российские медики, покинувшие страну после указа о частичной мобилизации, трудоустраиваются в больницы Западно-Казахстанской области. В регионе, где есть дефицит врачей, специалистов ждут, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Покинувшие Россию создали Telegram-канал "Релокация медиков в Казахстан", где обмениваются информацией о способах трудоустройства в республике, а потенциальные работодатели предлагают свои вакансии.

Именно с помощью этого канала областная инфекционная больница нашла специалистов, в которых нуждалась.

По словам директора медицинского учреждения Надии Ахметовой, на работу хотят принять трёх врачей.

"В город прибыли два специалиста: эндоскопист и инфекционист. С третьим врачом-бактериологом ведутся переговоры, он ещё границу не пересёк. Мы со своей стороны оказываем всю консультативную помощь. Они должны будут сначала зарегистрироваться в миграционной службе. Наши коллеги создали волонтёрскую группу, помогают решить жилищные вопросы. Кроме этого, они должны пройти процедуру нострификации и получить сертификат. Только тогда мы на законных основаниях сможем принять их на работу. У них хороший стаж работы - 8, 12 и 15 лет", - рассказала Ахметова.

Она уточнила, что зарплата казахстанских врачей особо не отличается от российских коллег, это примерно 500-600 тысяч тенге. Двое врачей планируют обосноваться в Уральске.