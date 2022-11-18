Врачам удалось вернуть зрение слепой пенсионерке в Алматы

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В Алматы провели сложную операцию 68-летней женщине с диагнозом "Глаукома левого глаза с осложненной катарактой", передает BaigeNews.kz. Пациентка совершенно ничего не видела, так как помимо этого диагноза, второй правый глаз у женщины находился в IV стадии глаукомы – терминальной, то есть в стадии слепоты, рассказали в Центральной городской клинической больнице.

"Проведена операция по поводу осложненной катаракты с ведением внутриглазного искусственного хрусталика. Операция длилась 30 минут и прошла успешно. Ввиду того, что пациентка страдает высоким артериальным давлением 220/110 была проведена корректировка состояния здоровья в дооперационном периоде. Мы тщательно подготовили пациентку, так как имелась опасность осложнения операции. Это большой риск как для хирурга, так и для пациента. К счастью, все прошло отлично благодаря слаженной работе офтальмологов. Пациентка сейчас видит одним глазом", – рассказала врач-хирург Центральной городской клинической больницы Алматы Гульзат Абдраимова.

Она напомнила, что все казахстанцы в рамках ОСМС имеют доступ к бесплатным высокотехнологичным операциям.