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Врача-офтальмолога спасшего утонувшего ребенка наградили медалью в области Абай

Сегодня, 05:28
АВТОР
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ДЧС области Абай Сегодня, 05:28
Сегодня, 05:28
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Фото: ДЧС области Абай

Врача-офтальмолога из области Абай Айнур Садырбалину, спасшего утонувшего ребенка на Иртыше, наградили медалью "Суға батқандарды құтқарғаны үшін" ("За спасение утопающих"), передает BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС области

13 июля Айнур Садырбалина, отдыхавшая с детьми на берегу реки Иртыш, услышала крики о помощи. В тот жаркий летний день отдыхающих горожан на берегу было много. Услышав крики о помощи и заметив скопление людей, девушка немедленно поспешила на помощь. На месте происшествия, она обнаружила лежащего на земле подростка, а также увидела мужчину, пытавшегося оказать ему доврачебную помощь. Несмотря на все усилия, подросток лежал, не подавая признаков жизни, кожа его к тому времени обрела синеватый оттенок, дыхание отсутствовало. Не теряя самообладания врач приступила к реанимированию подростка. Малейшее промедление в данной критической ситуации могло стоить жизни мальчику.

Со слов очевидцев, в воде рядом с подростком находились его несовершеннолетние братья, которые играясь, не заметили, как утонул их младший брат. Его случайно обнаружил рядом оказавшийся ребенок. Когда взрослые перенесли его на берег, он был без сознани

"Если быть откровенной, в тот решающий момент я действовала автоматически. В моих действиях решающую роль сыграла медицинская подготовка. С моей стороны требовались четкая и целенаправленная медицинская помощь. В связи с отсутствием среди окружающих, людей, знающих азы первичной помощи утопающим, ребенку не была вовремя оказана соответствующая помощь, его организму угрожала серьезная опасность", - говорит Айнур Садырбалина.

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