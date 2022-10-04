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  • Врача наказали за приставание к медсестре в Павлодарской области
Сегодня, 07:41
129

Врача наказали за приставание к медсестре в Павлодарской области

Суд оштрафовал мужчину на пять месячных расчетных показателей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По данным суда, инцидент произошел в дневном стационаре Баянаульской райбольницы.

Со слов медсестры, коллега стал вести себя непристойно, когда она осталась одна. Мужчина гладил ее по спине, пояснице, животу.

Оскорбленная девушка обратилась в полицию, сотрудники составили протокол об административном правонарушении и направили материалы дела в суд.

В суде медик уверял, что не позволял себе вольностей, и вину не признал. Однако его оправдания во внимание не приняли.

За оскорбительное приставание к коллеге врач райбольницы получил штраф в 5 МРП.

К слову, сельчанин пытался обжаловать решение суда, но его жалобу оставили без удовлетворения.

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#врачи #суд
Журналист
Сегодня, 07:41
129
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