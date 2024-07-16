Врача из Астаны осудили за вознаграждение в полмиллиона тенге от пациентки

11 июля Межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашён приговор в отношении врача столичного медицинского центра Макишева, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.

Он признан виновным в получении незаконного материального вознаграждения от пациентки в сумме 500 тыс тенге за проведение плановой хирургической операции.

Кроме того, Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и социальной защиты.



Он подозревается в получении взяток в размере от 20 до 50 тысяч тенге за продление и назначение инвалидности.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд.



Приговор в законную силу не вступил.