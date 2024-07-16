  • 16 Июля, 13:12
  • BAIGENEWS

Врача из Астаны осудили за вознаграждение в полмиллиона тенге от пациентки

Сегодня, 12:45
АВТОР
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iStock Сегодня, 12:45
Сегодня, 12:45
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Фото: iStock

11 июля Межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашён приговор в отношении врача столичного медицинского центра Макишева, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.

Он признан виновным в получении незаконного материального вознаграждения от пациентки в сумме 500 тыс тенге за проведение плановой хирургической операции.

Кроме того, Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и социальной защиты.

Он подозревается в получении взяток в размере от 20 до 50 тысяч тенге за продление и назначение инвалидности.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Приговор в законную силу не вступил.

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