Врача из Астаны осудили за вознаграждение в полмиллиона тенге от пациентки
Сегодня, 12:45
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Сегодня, 12:45Сегодня, 12:45
109Фото: iStock
11 июля Межрайонным судом по уголовным делам г. Астаны оглашён приговор в отношении врача столичного медицинского центра Макишева, передаёт BaigeNews со ссылкой на Антикор.
Он признан виновным в получении незаконного материального вознаграждения от пациентки в сумме 500 тыс тенге за проведение плановой хирургической операции.
Кроме того, Антикоррупционной службой по области Жетісу завершено расследование в отношении руководителя отдела областного департамента Комитета труда и социальной защиты.
Он подозревается в получении взяток в размере от 20 до 50 тысяч тенге за продление и назначение инвалидности.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Приговор в законную силу не вступил.
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