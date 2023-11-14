Врача и фельдшера скорой помощи избили в Алматы

В Алматы мужчина с кулаками напал на врача и фельдшера службы скорой медицинской помощи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения города.

Когда сотрудники скорой помощи возвращались с очередного вызова, к ним обратился мужчина, который попросил оказать помощь женщине.

"При её осмотре мужчина нанёс удары врачу и фельдшеру, тем самым причинив вред здоровью врачу и фельдшеру СМП. В данный момент в управлении полиции Алатауского района на стадии принятия процессуального решения находится заявление в отношении лица, совершившего противоправное деяние", — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Алматы.

В настоящее время состояние пострадавших медиков удовлетворительное. Они находятся на амбулаторном лечении.

Один из недавних громких случаев нападения на медиков произошёл в сентябре 2023 года в Талгаре. Сыновья скончавшегося пациента ворвались в отделение реанимации районной больницы и жестоко избили анестезиолога-реаниматолога и медбрата. Кроме того, они выкрали тело отца из больницы.

Пострадавшие медицинские работники получили тяжёлые травмы, включая открытую травму головы, контузию глаза и другие серьёзные повреждения. Молодой врач, анестезиолог признался, что разъярённые мужчины избивали их до потери сознания.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемых. Они водворены в изолятор временного содержания.

После инцидента в Казахстане потребовали принять закон о статусе медработников. Эту инициативу озвучила депутат парламента Гульдара Нурумова, которая напомнила о случаях жестокой расправы пациентов с врачами.

В апреле 2022 года в Алматы пациент выследил известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова и застрелил его. Суд назначил мужчине 18 лет лишения свободы.