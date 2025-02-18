Председатель Духовного управления мусульман Казахстана Наурызбай кажы Таганулы выразил благодарность хирургу-эндоскописту городской больницы №1 Астаны Жандосу Ахнаеву, который оказал первую медицинскую помощь 5-летнему ребёнку, пострадавшему от нападения в лифте жилого комплекса, передаёт BaigeNews.kz.

Во время встречи Верховный муфтий отметил важность таких поступков:

"Наш достопочтенный Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал, что лучший из людей – тот, кто приносит пользу окружающим. Вы усердно трудитесь, укрепляя здоровье нашего народа и спасая жизни. Пусть Всевышний Аллах вознаградит вас за ваши добрые дела и дарует вашей семье счастье в обоих мирах. Аминь!".

Сам Жандос Ахнаев рассказал, как оказал помощь пострадавшему мальчику:

"Мой сосед позвонил и сказал, что у ребёнка хлещет кровь из лица. Как врач-хирург, я сразу же пришёл на помощь. Мы остановили кровотечение и поддерживали состояние ребёнка до приезда скорой помощи".

Читайте также: Наказание родителей не решит проблему — Аймагамбетов об ужасном инциденте в лифте

Инцидент произошёл в одном из многоэтажных домов Астаны. 14-летний подросток напал с ножом на 5-летнего мальчика и нанёс ему порезы на лице. Врачи провели операцию, сейчас состояние ребёнка стабильное. 17 февраля мы писали о том, что пострадавший готовится к выписке.