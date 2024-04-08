Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства

В Астане продолжается главное судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. Сегодня в суде выступил врач скорой помощи, приезжавший на вызов в ресторан "Бао", передаёт BaigeNews.kz.

Вызов на станцию скорой помощи поступил в 19:55. Бригада приехала примерно в 20:03.

Со свидетелем был водитель и помощник. Они зашли в ресторан втроём.

"На улице нас встретил молодой человек и сопроводил на второй этаж в вип-комнату. Это был подсудимый Байжанов. Мы не разговаривали, поднялись в вип-зал. Заходим, лежит на диване женщина без одежды, накрытая одеялом", - рассказал врач.

Медики сразу же приступили к осмотру.

"Начали реанимационные мероприятия. Двое мужчин разговаривали, я попросил не мешать. Попросил их выйти. Бишимбаев и Байжанов вышли", - сказал свидетель.

По его словам, на тот момент пациентка была без сознания, пульс, дыхание и сердцебиение отсутствовали. Кожные покровы были холодные, бледные. Зрачки расширенные.

Свидетель также сообщил о гематомах на лице, тазе и голени, ссадинах.

Прокурор спросил, как вели себя Байжанов и Бишимбаев.

"Они были испуганы или возбуждены. В таком состоянии", - ответил свидетель.

Врач скорой помощи уверяет, что спрашивал у присутствовавших причину состояния Нукеновой, но они ему не ответили. По словам свидетеля, когда Бишимбаев вышел в коридор из вип-кабинки, он кричал, свидетель попросил Байжанова его успокоить.

"Если у вас такой большой стаж работы, как по вашим ощущениям, за сколько до вашего приезда потерпевшая скончалась?" - спросила судья. "Обычно через час-полтора появляются трупные пятна. Четыре-пять часов, наверное, шесть часов, я не знаю. Я не криминалист. Примерно", - сказал свидетель.

Ранее в суде выступила двоюродная сестра убитой.