Врач раскрыла детали спасения пассажира рейса "Астана-Москва"
Главная героиня этой истории вспомнила все подробности для журналиста нашей редакции.
Сегодня, 16:58
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Сегодня, 16:58Сегодня, 16:58
193Фото: Из личного архива Карлыгаш Бакировой.
Казахстанские врачи с начала года как минимум два раза помогали пассажирам самолета избежать гибели во время полета. Последний такой случай произошел с пенсионером на борту рейса "Астана-Москва". Журналисту BaigeNews.kz удалось встретиться с героиней этой истории, отчаянно боровшейся за жизнь незнакомого ей человека. Подробности из первых уст вы узнаете в нашем материале.
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