  • 17 Февраля, 18:08
  • BAIGENEWS

Врач раскрыла детали спасения пассажира рейса "Астана-Москва"

Главная героиня этой истории вспомнила все подробности для журналиста нашей редакции.

Сегодня, 16:58
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Из личного архива Карлыгаш Бакировой. Сегодня, 16:58
Сегодня, 16:58
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Фото: Из личного архива Карлыгаш Бакировой.

Казахстанские врачи с начала года как минимум два раза помогали пассажирам самолета избежать гибели во время полета. Последний такой случай произошел с пенсионером на борту рейса "Астана-Москва". Журналисту BaigeNews.kz удалось встретиться с героиней этой истории, отчаянно боровшейся за жизнь незнакомого ей человека. Подробности из первых уст вы узнаете в нашем материале. 

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