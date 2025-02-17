Казахстанские врачи с начала года как минимум два раза помогали пассажирам самолета избежать гибели во время полета. Последний такой случай произошел с пенсионером на борту рейса "Астана-Москва". Журналисту BaigeNews.kz удалось встретиться с героиней этой истории, отчаянно боровшейся за жизнь незнакомого ей человека. Подробности из первых уст вы узнаете в нашем материале.