  • 4 Марта, 13:58
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Хирург продолжил операцию во время землетрясения в Алматы

Сегодня, 12:27
АВТОР
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helios-international.com Сегодня, 12:27
Сегодня, 12:27
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Фото: helios-international.com

Хирурги НИИ кардиологии, несмотря на ЧП - начавшееся в Алматы землетрясение, продолжили оперировать пациента, передает BaigeNews.kz.

Медиков сняли на видео.

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