Хирург продолжил операцию во время землетрясения в Алматы
Сегодня, 12:27
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Сегодня, 12:27Сегодня, 12:27
290Фото: helios-international.com
Хирурги НИИ кардиологии, несмотря на ЧП - начавшееся в Алматы землетрясение, продолжили оперировать пациента, передает BaigeNews.kz.
Медиков сняли на видео.
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