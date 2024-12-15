Американские файтеры Колби Ковингтон и Хоакин Бакли сразились в главном событии турнира UFC on ESPN 63 в Тампе (США, штат Флорида), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой в полусреднем весе был запланирован на пять раундов, но не продлился всю дистанцию и завершился в пользу Бакли после остановки врачом в третьем раунде из-за сильного рассечения. Таким образом, Хоакин одержал 21-ю победу в карьере, а Ковингтон потерпел пятое поражение в ММА.

Due to a Doctor's Stoppage Joaquin Buckley wins by TKO.#UFCTampa pic.twitter.com/rj6iEjNFkK — UFC (@ufc) December 15, 2024

Напомним, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанский файтер Шавкат Рахмонов. "Номад" считается вторым номером рейтинга и следующим претендентом на чемпионский титул. Ковингтон до сегодняшнего боя занимал шестую строчку рейтинга, а Бакли — девятую.