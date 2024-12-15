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Врач остановил топовый бой UFC в весе Шавката Рахмонова

Бой "Ковингтон -Баркли" в полусреднем весе был запланирован на пять раундов, но не продлился всю дистанцию.

Сегодня, 11:28
АВТОР
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t.me/sportilinet Сегодня, 11:28
Сегодня, 11:28
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Фото: t.me/sportilinet

Американские файтеры Колби Ковингтон и Хоакин Бакли сразились в главном событии турнира UFC on ESPN 63 в Тампе (США, штат Флорида), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Бой в полусреднем весе был запланирован на пять раундов, но не продлился всю дистанцию и завершился в пользу Бакли после остановки врачом в третьем раунде из-за сильного рассечения. Таким образом, Хоакин одержал 21-ю победу в карьере, а Ковингтон потерпел пятое поражение в ММА. 

Напомним, что в этом же дивизионе выступает непобеждённый казахстанский файтер Шавкат Рахмонов. "Номад" считается вторым номером рейтинга и следующим претендентом на чемпионский титул. Ковингтон до сегодняшнего боя занимал шестую строчку рейтинга, а Бакли — девятую. 

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