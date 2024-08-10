Врач назвал основные признаки, когда в лишнем весе виноваты гормоны

Никакой спорт не поможет похудеть, если человек ест жирную, калорийную пищу. Однако иногда, как бы правильно мы не питались, стрелка на весах все равно ползет вверх. Возможно, все дело в гормонах. Известный британский эндокринолог Франклин Джозеф назвал признаки таких нарушений, передаёт BaigeNews.kz.

Известно, что на вес влияют гормоны щитовидной железы (Т3, Т4, ТТГ), тестостерон, эстроген, кортизол и некоторые другие. Между тем новые исследования выявили еще два гормона, которые способны повлиять на фигуру. Это ГПП-1 (глюкагоноподобный пептид-1) и ГИП (глюкозозависимый инсулинотропный полипептид) — гормоны, которые стимулируют секрецию инсулина в ответ на прием пищи.

Если эти гормоны дают сбой, могут возникнуть проблемы с инсулином и чувством сытости, что приводит к ненасытному аппетиту.

"Гормональный дисбаланс, особенно связанный с ГПП-1 и ГИП, часто упускается из виду как причина увеличения веса. Хотя это имеет решающее значение для эффективного снижения веса", — говорит известный британский эндокринолог, основатель клиники похудения Франклин Джозеф.

Врач назвал три признака, на которые следует обращать внимание, если без видимых причин вес начал расти, а диеты и спорт уже не работают.

Вечный голод

Поел, но не наелся. Если вы постоянно чувствуете голод, не можете насытиться после еды, у вас сильная тяга к сладкой и углеводной пище, это может быть признаком гормонального дисбаланса. Такое состояние в сочетании с замедлением метаболизма даже при минимальных изменениях в диете может привести к увеличению веса.

Постоянная усталость

Вы достаточно спите, много отдыхаете, но все равно чувствуете себя уставшим. Кроме того, на гормональный дисбаланс могут указывать проблемы со сном. Вы плохо засыпаете или сон поверхностный, с частыми пробуждениями.

Перепады настроения

Раздражительность, беспокойство или депрессия могут быть тонкими индикаторами гормонального сбоя. А у женщин из-за гормонального дисбаланса нередко нарушается менструальный цикл.

"Многие люди не могут похудеть не потому, что у них нет силы воли, а потому что их гормоны работают против них, — объясняет профессор Франклин Джозеф изданию Express. — Если вы испытываете эти симптомы, возможно, пришло время обратиться к врачу. Гормональный дисбаланс можно исправить с помощью правильного лечения. Так вам удастся взять вес под контроль и улучшить общее состояние здоровья".

Кроме того, по словам врача, при лечении гормонального сбоя важно соблюдать сбалансированную диету, быть физически активным, хорошо высыпаться и свести к минимум уровень стресса.