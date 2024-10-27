Врач из Уральска отсудила квартиру у акимата

Жительница Уральска подала в суд на аппарат акима города, обвиняя его в бездействии по вопросу предоставления ей жилья. Она потребовала признать действия незаконным и обязать акимат предоставить ей квартиру из госфонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Суд выяснил, что женщина работает врачом более 33 лет, и у нее нет собственного жилья. Последние 15 лет она жила в арендованной квартире, срок аренды которой подошел к концу. Ранее, решением жилищной комиссии врачу была выделена служебная квартира из государственного фонда. Однако, до настоящего времени решение комиссии не исполнено.