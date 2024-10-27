Врач из Уральска отсудила квартиру у акимата
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Жительница Уральска подала в суд на аппарат акима города, обвиняя его в бездействии по вопросу предоставления ей жилья. Она потребовала признать действия незаконным и обязать акимат предоставить ей квартиру из госфонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".
Суд выяснил, что женщина работает врачом более 33 лет, и у нее нет собственного жилья. Последние 15 лет она жила в арендованной квартире, срок аренды которой подошел к концу. Ранее, решением жилищной комиссии врачу была выделена служебная квартира из государственного фонда. Однако, до настоящего времени решение комиссии не исполнено.
"В ходе судебного заседания стороны пришли к согласию. Акимат обязался предоставить женщине однокомнатную или двухкомнатную квартиру до 31 декабря 2024 года. Если это решение не будет исполнено, суд может наложить штраф на акимат в размере 50 МРП или 184 600 тенге", — сообщили в пресс-служба Западно-Казахстанского областного суда.
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