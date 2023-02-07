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"Врач" из Сирии выманил у акмолинки пять миллионов тенге
С довольно необычным мошенничеством столкнулась 71-летняя акмолинка из города Щучинска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
5 февраля пенсионерка обратилась в местный отдел полиции и рассказала что после переписки с иностранцем она лишилась 4,9 миллиона тенге. В течение практически полугода мошенники под разными причинами выманивали у потерпевшей различные суммы в долларах США якобы для беспрепятственного перелёта иностранца в Казахстан.
Как выяснилось, в июле 2022 года в Instagram женщина познакомилась с мужчиной, представившимся Уильямом Альбертом. Новый знакомый рассказал пенсионерке, что работает врачом-нейрохирургом и находится в Сирии недалеко от Алеппо. Далее общение продолжилось уже в Skype, а спустя некоторое время иностранец сообщил, что хочет приехать в Казахстан, однако, необходимо её письменное согласие, написав которое, женщина отправила также через Skype.
Примерно через два дня на электронный адрес заявительницы пришло письмо от Организации объединённых наций, в котором лжепредставители ООН сообщили, что для безопасного перелёта "Альберта" необходимы две тысячи долларов США. После того как пенсионерка отправила требуемую сумму по указанному счёту, с ней связались те же "представители" и объяснили, что денежные средства были внесены не вовремя и самолёт, летевший в Казахстан отменили.
В течение полугода мошенники придумывали различные причины, по которым рейс, то и дело отменяли, а женщина продолжала отправлять необходимые денежные переводы, при этом никому из родственников о новом знакомом она не рассказала.
В общей сложности акмолинка отправила на счёт аферистов 10 тысяч 200 долларов США или 4,9 миллиона тенге. При этом данные денежные средства она брала в долг у своих родных, а также оформила два кредита в банках.
"Факт мошенничества полицейские зарегистрировали в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 190 УК РК - "Мошенничество". В настоящее время проводятся следственные мероприятия, изъяты квитанции о переводах денежных средств и переписки", - сообщили в полиции.
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