Врач-отоневролог из Астаны Карлыгаш Бакирова спасла жизнь пожилому мужчине на борту самолёта. Подробности сообщили в Минздраве, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл 24 января на рейсе Астана-Москва. 85-летнему Виктору Карпину внезапно стало плохо, требовалось оказание экстренной медицинской помощи. Об этом бортпроводники сообщили по громкой связи. Откликнулась Карлыгаш Бакирова.

"Пациент страдал гипертонией. При осмотре врачом выяснилось, что его давление критически упало до 50/30 миллиметров ртутного столба, пульс не прощупывался. Карлыгаш Бакирова провела реанимационные мероприятия, в том числе сердечно-легочную реанимацию, что позволило временно стабилизировать состояние пациента. Врач также настояла на экстренной посадке самолёта, и экипаж принял решение приземлиться в ближайшем аэропорту Уфы", - отметили в Минздраве.

По прилете пассажира передали в руки медиков. Позже его состояние стабилизировалось. Карлыгаш Бакирова продолжила поддерживать связь с внуком пассажира, который подтвердил положительную динамику и профессионализм врачей.