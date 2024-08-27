Врач из Актау переплыл Босфор

Врач акушер-гинеколог Болат Ишангали из Актау переплыл 25 августа пролив Босфор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его страничку в Instagram.

Болта сообщил, что это в единственном в мире кросс-континентальный заплыв, через пролив Босфор длиной 6500 метров из Азии в Европу. Его название The Bosphorus Cross-Continental Swim.