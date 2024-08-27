Врач из Актау переплыл Босфор
Сегодня, 04:11
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Сегодня, 04:11Сегодня, 04:11
79Фото: dr.bolat_ishangali/Instagram
Врач акушер-гинеколог Болат Ишангали из Актау переплыл 25 августа пролив Босфор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его страничку в Instagram.
Болта сообщил, что это в единственном в мире кросс-континентальный заплыв, через пролив Босфор длиной 6500 метров из Азии в Европу. Его название The Bosphorus Cross-Continental Swim.
"Я переплыл Босфор и стал кросс-континентальным пловцом. Идея вынашивалась в течение двух лет. Но, в силу обстоятельств воплотилась только вчера. Надо сказать, что это самый популярный заплыв через Босфор. С апреля месяца усердно тренировался on line у тренера Swim Formula Ирины. На мой взгляд, очень плодотворно", - поделился впечатлениями Болат Ишангали.
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