  • 27 Августа, 04:33
  • BAIGENEWS

Врач из Актау переплыл Босфор

Сегодня, 04:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
dr.bolat_ishangali/Instagram Сегодня, 04:11
Сегодня, 04:11
79
Фото: dr.bolat_ishangali/Instagram

Врач акушер-гинеколог Болат Ишангали из Актау переплыл 25 августа пролив Босфор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на его страничку в Instagram.

Болта сообщил, что это в единственном в мире кросс-континентальный заплыв, через пролив Босфор длиной 6500 метров из Азии в Европу. Его название The Bosphorus Cross-Continental Swim.

"Я переплыл Босфор и стал кросс-континентальным пловцом. Идея вынашивалась в течение двух лет. Но, в силу обстоятельств воплотилась только вчера. Надо сказать, что это самый популярный заплыв через Босфор. С апреля месяца усердно тренировался on line у тренера Swim Formula Ирины. На мой взгляд, очень плодотворно", - поделился впечатлениями Болат Ишангали.

Самое читаемое

Наверх