Павлодарский врач Мурат Сулейменов оказал помощь на борту самолета в экстренной ситуации, передаёт BaigeNews.kz.

29 декабря на рейсе из Ташкента в Астану произошел экстренный случай, когда одной из пассажирок стало плохо. В этот момент на борту самолета находился врач-анестезиолог-реаниматолог из Павлодара Мурат Сулейменов, который незамедлительно оказал помощь.

По словам, карагандинского блогера Денис Денски, его друг, находившийся на борту, рассказал, что врач не отходил от женщины более часа, оказывая необходимую медицинскую помощь и контролируя её состояние.

Благодаря слаженной работе экипажа и профессионализму Мурата Сулейменова состояние женщины значительно улучшилось, и она смогла продолжить свой путь.

"Этот случай стал ярким примером того, как высококвалифицированный профессионализм и готовность помочь в критической ситуации могут спасти жизнь. Мурат Сулейменов работает врачом-анестезиологом в Павлодарской железнодорожной больнице, имеет высшую квалификационную категорию и 28 лет стажа работы", - прокомментировали в министерстве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Денсаулық сақтау министрлігі (@healthcare.gov.kz)