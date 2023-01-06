Впервые за годы независимости авиапассажиропоток Казахстана побил рекорд

За 11 месяцев 2022 года число перевезенных пассажиров казахстанскими авиакомпаниями увеличилось на 15% в сравнении с 2021 годом и составило 9,9 млн человек, передаёт BaigeNews.kz.

"На сегодняшний день на воздушном транспорте пассажиропоток опережает все прогнозы и демонстрирует стабильный рост, как с прошлым годом, так и с допандемийным 2019 годом. По предварительным данным, в 2022 году ожидается показатель порядка 10,8 млн пассажиров. Рост со значением показателя 2021 года (9,4 млн чел.) составляет 15%. Впервые за годы независимости Казахстана пассажиропоток превысит 10 млн пассажиров", - сообщили в МИИР РК.

По данным ведомства, за январь-ноябрь 2022 года отечественными авиакомпаниями на внутренних линиях перевезено 7 млн человек (в 2021 – 6,9 млн, в 2020 – 4,1 млн), на международных линиях – 2,9 млн пассажиров.

Пассажиропоток авиакомпании "Air Astana" составил порядка 3,7 млн, у "FlyArystan" – около 3,0 млн, "Qazaq air" – 0,5 млн и "SCAT" - 2,7 млн человек.