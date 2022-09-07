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Впервые за 30 лет независимости казахстанцы получат такие возможности – эксперты о Послании президента
Политолог, общественный деятель Адиль Саулаубек отметил, что новая методика определения государством размеров минимальной заработной платы, озвученная президентом в Послании, очень важна для казахстанцев, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Конечно, самая, пожалуй, актуальная тема на сегодняшний день – это выборы, но в то же время озвученная главой государства новая методика определения размеров минимальной заработной платы также важна для простых граждан. Это напрямую затронет уровень дохода почти двух миллионов населения нашей страны. Для простых граждан это положительный момент. Сегодня все становится дороже: продукты питания, одежда, жилье, техника", - отметил он.
Он предположил, что МЗП можно было поднять и на 20-30 тысяч тенге, но в этом случае необходимо думать в государственном масштабе.
"Я имею в виду национальный фонд и дальнейшее развитие страны. У нас преподавателям, учителям, врачам, госслужащим уже повысили заработную плату, и вот теперь дошла очередь и остальных слоев народа. Для людей, которые жили до этого на 42 500 тенге, а после на 60 000 тенге, это существенная прибавка. И сейчас минимальную заработную плату уже поднимут до 70 000 тенге", - сказал он.
Также, по его словам, очень важное высказывание президента касалось пенсий.
"Президент в своем Послании закрепил возраст выхода на пенсию для женщин. До 2028 года женщины будут выходить на пенсию в 61 год. Это тоже необходимо, я считаю. Но президент также озвучил необходимость разобраться в том, как работают пенсионные накопительные фонды. Простые граждане страны не знают того, как происходит накопление в этих фондах. Куда идут их пенсионные выплаты, как они накапливаются. Президент сказал о необходимости повышения эффективности пенсионных фондов", - продолжил он.
Как рассказал политолог, впервые за 30 лет независимости народ Казахстана получит такие возможности, которые помогут простым людям.
"Очень много президент говорил о поддержке малого и среднего бизнеса, поддержке молодого поколения нашей страны. Это и льготные кредиты под два-три процента годовых", - добавил он.
Заместитель председателя правления АО "Институт экономических исследований" Куаныш Бейсенгазин отметил, что многих казахстанцев заинтересовала новость о том, что детям из нацфонда будет выделяться 50% инвестдохода на жилье и образование.
"Если я не ошибаюсь, то по итогам прошлого года инвестиционный доход фонда составил около 700-750 миллиардов тенге. То есть, по сути, 350 миллиардов тенге было бы направлено на реализацию этого поручения (если бы эта инициатива была бы в прошлом году). То есть ежегодно, при допущении годового дохода фонда в 700-800 миллиардов тенге, можно предположить, что примерно 350-400 миллиардов тенге будут направляться на этот фонд. В целом, это хорошее начинание", - сказал он.
По его словам, любая сумма, накопленная на счетах детей к 18-летию, все равно даст стимул и определенную долю уверенности для тех, кто будет вступать в жизнь.
"Но я думаю, что процедура еще будет уточняться. Кроме покупки жилья, возможно, будут реализовываться и другие механизмы. Например, на оплату учебы. То есть, скорее всего, будет несколько целевых направлений", - предположил он.
Кроме того, хорошей и приятной новостью для казахстанцев стало известие о выплатах по уходу за ребенком до полутора лет. Куаныш Бейсенгазин считает, что нововведение, безусловно, даст стимул для тех женщин, которые задумывались о декретном отпуске, но так и не решились.
"Для тех, кто уже запланировал завести детей, это будет дополнительный плюс. Тем более, не у всех казахстанцев есть возможность получить помощь от бабушек и дедушек или отправить ребенка в детский сад. Женщины вынуждены сами справляться. И дополнительная помощь со стороны государства – это огромный плюс. Женщины получают возможность больше общаться со своим ребенком", - добавил спикер.
По его словам, нововведение может подстегнуть молодое поколение, которое не спешит вступать в брак или не планирует рождение детей, завести семьи.
"Что касается выборов президента, то до этого глава государства мог избираться на два срока по пять лет, то есть, в общей сложности, он был бы у власти, в случае повторной победы, десять лет. Касым-Жомарт Токаев у руля страны с 2019 года. В новом Послании он отметил, что один срок необходим для того, чтобы реализовать все необходимые институциональные реформы. Это касается любого президента и всех будущих руководителей страны, чтобы у них была возможность адекватно оценить текущую ситуацию, предпринимать определенные шаги для реализации тех или иных своих реформ и получать определенные результаты", - добавил эксперт.
Как отметил Куаныш Бейсенгазин, некоторые социально-экономические реформы требуют времени. Есть краткосрочные проекты, есть среднесрочные и долгосрочные.
"Для того чтобы, например, построить хорошую инженерную школу, необходимо, как минимум, пять-семь, а то и все 10 лет. Поэтому результаты не являются задачей завтрашнего дня. Я думаю, что это важный посыл как для нынешнего главы государства, так и для будущих президентов. Любой президент, который приходит к власти, должен реально оценивать свои шансы, реально оценивать свои силы и реализовывать необходимые реформы. И для этого семи лет я думаю, достаточно", - подытожил он.
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