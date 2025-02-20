С 11 по 18 февраля цены на картофель снизились на 0,4%, передаёт BaigeNews.kz.

Как пишет DATA HUB, картофель начал дорожать в третьей декаде октября. Поначалу процесс шел медленно, + 0,4% за семь дней. Однако далее недельные темпы почти все время держались выше 1%. Апогей пришелся на 28 января, когда цены прибавили сразу 8,3% к 21 января.

"И все это никак не увязывалось с сезонностью. Сложившуюся ситуацию правительство объясняло повышенным спросом на картофель со стороны соседних стран, особенно Узбекистана. Собственно, с 28 января на полгода был приостановлен экспорт (под ограничения не попали только страны ЕАЭС). Получается, понадобилось три недели, чтобы развернуть негативный тренд", - говорится в сообщении.

Сегодня в правительстве заверили, что запасов картофеля хватит до поступления раннего урожая.

Несмотря на снижение цен на картофель, в целом СЗПТ подорожали за неделю на 0,4%. Из 19 товаров цены выросли на 11. Сильнее всего – на капусту, +4,2%.