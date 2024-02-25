Впервые за 1250 лет в Фестивале обнажённых тел в Японии приняли участие женщины

В Японии прошёл традиционный фестиваль наготы Хадака-мацури. Впервые за 1250 лет в нём приняли участие женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Фото: REUTERS

Традиционно участники Хадака-мацури надевают минимум одежды. Обычно японская набедренная повязка фундоси, некоторые, хотя таких и немного, обнажены полностью.

Женщины одеты в короткие халаты хаппи и белые шорты. В общей толпе мужчин, идущих в святилище, они не пойдут, и толкаться локтями за право прикоснуться к Син Отоко, или "мужскому божеству" — человеку, выбранному на эту роль, тоже не будут, хотя прикосновение к нему, согласно традиции, должно отгонять злых духов.

Участие женщин в этом фестивале — огромное событие.

Кстати, Япония в прошлом году заняла 125-е место из 146 по индексу гендерного неравенства Всемирного экономического форума.

"Я чувствую, что времена наконец-то изменились, — говорит Юмико Фудзиэ в интервью Би-би-си. — Но я также чувствую ответственность".

Участвуя в Хадака-мацури, женщины не только ломают гендерные барьеры, но и способствуют поддержанию традиции.

Фото: REUTERS

На этой неделе участники фестиваля, проходившего в храме Кокусеки на севере Японии, заявили, что он станет последним — для его продолжения просто не хватает молодых людей.

Население Японии стремительно стареет. В прошлом году впервые возраст примерного каждого десятого жителя страны перевалил за 80 лет. При этом коэффициент рождаемости составляет всего 1,3 ребенка на одну женщину, а в прошлом году во всей стране со 125-милионным населением родилось всего 800 тысяч детей.

Во время нынешнего праздника женщины выстроились двумя параллельными линиями. Они несут длинные бамбуковые шесты, обмотанные переплетенными красными и белыми лентами.

Женщины входят во двор синтоистского святилища Кономия и в них, как и в мужчин, летят брызги холодной воды. Их подношение принято, женщины завершают церемонию традиционным приветствием: два поклона, два хлопка и последний поклон.

Церемония окончена, а после нее наступает осознание важности момента. Женщины разражаются радостными возгласами, они прыгают и обнимают друг друга, плача. "Спасибо! Спасибо!" — говорят они друг другу, а толпа аплодирует им.