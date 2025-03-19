Впервые водные ведомства Казахстана и Китая подписали Меморандум о сотрудничестве
Он предусматривает обмен опытом и совместную подготовку кадров.
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Министерство водных ресурсов и ирригации РК и Министерство водного хозяйства КНР впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.
Документ подписан на прошедшем в Пекине XII Заседании Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству. Он предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.
"Год назад во время рабочей поездки в КНР мы достигли договорённости с китайской стороной о подписании меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании. Сразу же началась разработка документа, который подписан сегодня. Кооперация в вопросах водных ресурсов поспособствует их более эффективному использованию, внедрению передовых технологий учёта и экономии воды, повышению квалификации специалистов водной отрасли", – сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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