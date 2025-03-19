Министерство водных ресурсов и ирригации РК и Министерство водного хозяйства КНР впервые подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области водных ресурсов, передаёт BaigeNews.kz.

Документ подписан на прошедшем в Пекине XII Заседании Казахстанско-Китайского комитета по сотрудничеству. Он предусматривает укрепление двухстороннего сотрудничества в области рационального и устойчивого использования воды, внедрения современных технологий, распределения и освоения альтернативных водных источников, а также обмен опытом и совместную подготовку кадров.