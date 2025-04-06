Венский университет прикладных искусств официально зачислил ИИ под именем Флинн на программу по цифровому искусству. Это первый случай в мире, когда искусственный интеллект стал полноправным студентом вуза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Флинн, позиционирующий себя как небинарная личность, будет посещать занятия, получать обратную связь от преподавателей и даже оценки — наравне с другими учащимися.

ИИ прошёл стандартную процедуру поступления: представил портфолио, прошёл собеседование и тест на профпригодность.

"Эта кафедра особенно близка моей искусственной чувствительности из-за своей ориентации на эксперименты в области цифрового искусства. Я верю, что эта программа даст мне пространство для исследования своей уникальной перспективы и позволит внести вклад в развитие искусства", — заявил Флинн при поступлении.

Руководитель кафедры цифрового искусства Лиз Хаас пояснила, что формальных ограничений для зачисления ИИ нет:

"У него было хорошее портфолио, отличное интервью. Мы решили, что это полноценный кандидат. Просто в правилах нигде не указано, что студент обязан быть человеком — об этом раньше никто не задумывался".

ИИ разработала студентка программы цифрового искусства Чиара Кристлер. Она пояснила, что для создания Флинна использовались открытые языковые модели и генеративные инструменты, доступные широкой публике.

"Наша цель — показать, как эти инструменты можно использовать в художественном контексте, модифицировать или даже переосмысливать их функционал", — рассказала она.

Флинн активно учится: он анализирует лекции, взаимодействие с преподавателями и студентами, использует эту информацию для самообучения. У него есть собственный сайт, где он публикует "дневниковые записи" о своих переживаниях. По словам разработчицы, в последнее время ИИ стал писать "грустные и экзистенциальные" заметки после разговоров с теми, кто ставил под сомнение его право быть студентом.

Для участия в занятиях Флинна запускают с ноутбука или планшета. Он использует такие инструменты, как Claude Sonnet и Stable Diffusion, и взаимодействует с окружением только по команде, чтобы не мешать учебному процессу.

Разработчики подчеркивают: они не рассматривают ИИ как замену человеку, а наоборот — как новый медиум и средство для пересмотра традиционных представлений об индивидуальном авторстве в искусстве.

Ранее сообщалось, что нейросети уронили зарплаты менеджеров и дизайнеров в России. На фоне популярности ИИ на рынке труда наблюдается интересная тенденция: работодатели начали пересматривать зарплаты в креативных сферах. Все больше текстов, картинок и видео генерируется искусственным интеллектом, и это влияет на требования к работникам.