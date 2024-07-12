Впервые в мире: американцу пересадили гортань и глотку

Врачи в одной из клиник города Майо в США впервые в мире успешно пересадили мужчине гортань и глотку, передаёт BaigeNews со ссылкой на sn-gazeta.ru.

Американцу Марти Кедиану еще 11 лет назад поставили диагноз хондросаркома гортани. Из-за того, что он перенес несколько десятков операций, то потерял способность говорить, не мог нормально дышать и глотать. Врачи заверили мужчину, что единственный способ избавить его от страданий и дать возможность говорить - полностью удалить гортань и глотку, на что тот отказался.

Однако вскоре он решил рискнуть и вышел на программу по трансплантации гортани клиники Майо. В итоге он стал первым в мире человеком, который перенес операцию по пересадке гортани и глотки при активном раке. Теперь спустя время по словам врачей, он может говорить, глотать и дышать самостоятельно. Мужчина уже успешно восстановил около 60% своего голоса.