Впервые в мире: американцу пересадили гортань и глотку
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Врачи в одной из клиник города Майо в США впервые в мире успешно пересадили мужчине гортань и глотку, передаёт BaigeNews со ссылкой на sn-gazeta.ru.
Американцу Марти Кедиану еще 11 лет назад поставили диагноз хондросаркома гортани. Из-за того, что он перенес несколько десятков операций, то потерял способность говорить, не мог нормально дышать и глотать. Врачи заверили мужчину, что единственный способ избавить его от страданий и дать возможность говорить - полностью удалить гортань и глотку, на что тот отказался.
Однако вскоре он решил рискнуть и вышел на программу по трансплантации гортани клиники Майо. В итоге он стал первым в мире человеком, который перенес операцию по пересадке гортани и глотки при активном раке. Теперь спустя время по словам врачей, он может говорить, глотать и дышать самостоятельно. Мужчина уже успешно восстановил около 60% своего голоса.
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