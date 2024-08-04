Впервые в Казахстане прошел заплыв "X-WATERS KAZAKHSTAN - 2024" на курорте "Бурабай"
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В этом году Казахстан стал частью международной серии заплывов X-WATERS! Это историческое событие проходит на живописном курорте "Бурабай", в самом сердце природы, на берегу одноименного озера, передаёт BaigeNews.kz
"Участники сегодня преодолели захватывающие дистанции, присутствовала здоровая атмосфера соперничества. Профессиональные спортсмены, пловцы любители и даже дети собрались вместе в Бурабай испытать свои силы. Мы всегда поддерживаем любителей спорта. Способствуем развитию спорта и рады, что курорт Бурабай с каждым годом привлекает не только туристов, но и любителей и профессионалов в спорте. Многие сегодня впервые увидели Казахстан и курорт Бурабай" -отметил Шынгыс Оразалин, заместитель генерального директора ТОО "Бурабай даму" УДП РК
Каждый участник сегодня стал частью яркого события и проверил свои навыки, а зрители наслаждались зрелищными моментами и поддерживали своих фаворитов.
"Сегодняшние соревнования открыли для меня другой уровень в плавании и дал мощную мотивацию заниматься этим видом спорта дальше. Круто, что у нас в Казахстане есть возможность для проведения таких заплывов" - подчеркнул один из участников соревнования Роман Фураев.
Для участников были подготовлены три дистанции по озеру Бурабай.
- 1 км - несложная трасса для любителей, проложена по круговой схеме. Лидером здесь оказался Дмитрий Дудник
- 4 км – пересекает озеро "Боровое" с одного берега до другого. Первым на этой дистанции стал Азат Ахметов.
- 8 км – для смелымх и подготовленных спортсменов, предстояло полностью переплыть озеро, обогнуть гору Жумбактас и вернуться обратно. Первым это удалось сделать Владиславу Сухареву за 1 час, 54 минуты и 55 секунд.
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