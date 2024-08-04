Впервые в Казахстане прошел заплыв "X-WATERS KAZAKHSTAN - 2024" на курорте "Бурабай"

В этом году Казахстан стал частью международной серии заплывов X-WATERS! Это историческое событие проходит на живописном курорте "Бурабай", в самом сердце природы, на берегу одноименного озера, передаёт BaigeNews.kz

"Участники сегодня преодолели захватывающие дистанции, присутствовала здоровая атмосфера соперничества. Профессиональные спортсмены, пловцы любители и даже дети собрались вместе в Бурабай испытать свои силы. Мы всегда поддерживаем любителей спорта. Способствуем развитию спорта и рады, что курорт Бурабай с каждым годом привлекает не только туристов, но и любителей и профессионалов в спорте. Многие сегодня впервые увидели Казахстан и курорт Бурабай" -отметил Шынгыс Оразалин, заместитель генерального директора ТОО "Бурабай даму" УДП РК

Каждый участник сегодня стал частью яркого события и проверил свои навыки, а зрители наслаждались зрелищными моментами и поддерживали своих фаворитов.

"Сегодняшние соревнования открыли для меня другой уровень в плавании и дал мощную мотивацию заниматься этим видом спорта дальше. Круто, что у нас в Казахстане есть возможность для проведения таких заплывов" - подчеркнул один из участников соревнования Роман Фураев.

Для участников были подготовлены три дистанции по озеру Бурабай.