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  • Впервые в истории: казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по маунтинбайку
olympic.kz Сегодня, 19:01
100
Фото: olympic.kz

Впервые в истории: казахстанка завоевала бронзу на чемпионате Азии по маунтинбайку

На чемпионате Азии по маунтинбайку, проходящем в Южной Корее, казахстанке Алине Саркуловой удалось впервые в истории отечественного спорта завоевать бронзовую медаль в дисциплине кросс-кантри, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Саркулова преодолела дистанцию 16.45 километра за 1:30:14 (+6:35). На первом и втором местах оказались китайские спортсменки Хонфон Ли и Цайся Ма (+3:35).

На тех же соревнованиях Денис Сергиенко стал вторым. Спортсмен представил страну в категории андеров в XCO и уступил корейцу Сенгуну Чуну (+0:35). На третью ступень подиума поднялся корейский гонщик Сеунг Су Хео (+3:37).

18 октября команда Казахстана завоевала "золото" в эстафете.

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#спорт #чемпионат Азии
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:01
100
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