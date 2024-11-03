Впервые в истории Казахстана запущено производство вольфрама

В Алматинской области открылся первый в Казахстане завод по переработке вольфрама, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство промышленности и строительства РК.

"Это историческое событие для отечественной горнодобывающей отрасли, которое укрепит позиции страны на мировом рынке редкоземельных металлов", - сообщили в ведомстве.

Проект стоимостью 300 миллионов долларов был реализован с учетом международных экологических и промышленных стандартов. Завод обеспечит до 1000 рабочих мест для местных специалистов и, выйдя на проектную мощность, будет ежегодно перерабатывать 3,3 миллиона тонн руды, производя 65%-ный концентрат вольфрама.