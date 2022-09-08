Впервые в истории. 20-летний казахстанец отобрался на чемпионат мира Ironman 70.3

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Новый герой видеопроекта "Дети маминой подруги" – триатлонист Глеб Валиахметов.

"Всё сознательное детство я не любил спорт", — сразу признаётся Глеб. Как и многие подростки большую часть времени он проводил за компьютерными играми. Сидячий образ жизни сказался на весе юноши — к 16 годам цифры на весах показывали 80 килограммов.

"Визуально я был пухленьким. Я хотел похудеть и пошёл в тренажёрный зал. Тогда начался не только спортивный путь, а путь к тому, что я сейчас изучаю", — рассказывает Глеб.

Тренировка за тренировкой и вот он – старт Ironman. На данный момент 20-летний триатлонист прошёл три "половинки" и один полный Ironman в Лансароте, где трасса считается одной из самых сложных. Юный казахстанец в числе трёх наших соотечественников, кому покорилась эта дистанция.

Половинка Ironman 70.3 - 1,9 километра плавание, 90 километров велосипед, 21,1 километра бег

Полный Ironman 140.6 - 3,86 километра плавание, 180.25 километра велосипед, 42,195 километра бег

"Я до этого не знал, что я могу так долго терпеть, морально справляться с такими нагрузками. Триатлон учит этому не только в спорте, но и в жизни в целом. Несмотря на все трудности и испытания можно и нужно идти дальше, пока ты это можешь. Награда, действительно, того стоит",— делится спортсмен.

Глеб Валиахметов учится в Канаде. Изучает спортивную науку, чтобы в будущем помогать более профессиональным казахстанским спортсменам добиваться лучших результатов. Параллельно наш герой готовится к чемпионату мира Ironman 70.3 в Финляндии, который пройдёт в 2023 году. До этого никто из казахстанцев его возраста не отбирался на мировое первенство.

Смотрите очередной выпуск проекта BaigeNews.kz "Дети маминой подруги".