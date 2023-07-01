Впервые в Астане пройдет чемпионат Азии по параволейболу

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С 3 по 8 июля в честь 25-летия столицы в спортивном комплексе "Жекпе-жек сарайы" состоится чемпионат Азии по волейболу сидя (параволейбол), передаёт BaigeNews.kz. В соревнованиях примут участие более 200 спортсменов из восьми азиатских стран, включая Казахстан, Японию, Таиланд, Иран, Ирак, Южную Корею, Монголию и Индию.

Победители этого чемпионата получат лицензию для участия в XVII летних Паралимпийских играх Париж-2024.

"Впервые в истории мы проводим чемпионат Азии по волейболу сидя в нашей столице. Организация международных соревнований такого уровня всегда несет большую ответственность, так как такие мероприятия способствуют укреплению имиджа нашего государства на международной арене. Мы получаем всестороннюю поддержку от государства при проведении данного мероприятия. Нас также поддерживают Спорт коры, Самрук казына и управления города Астана. Благодаря совместным усилиям, я уверен, что чемпионат будет проведен на самом высоком уровне", - отметил Батыр Кадырбайулы, генеральный секретарь Федерации пара волейбола Казахстана.

Казахстан представит свои национальные команды как в мужском, так и в женском разряде на предстоящем чемпионате. Следует отметить, что мужская сборная Казахстана является многократными чемпионами и призерами на международной арене, занимая седьмое место в рейтинге лучших команд мира и второе место среди азиатских стран. В то же время для женской сборной Казахстана это будет первое участие в таком чемпионате.

Открытие чемпионата состоится 3 июля в 11:00 в спортивном комплексе "Жекпе-жек сарайы". Первые игры начнутся в тот же день в 10:00, где сборная Казахстана сыграет с командой Японии.