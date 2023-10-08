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Впервые в Актюбинской области прошел республиканский этнофестиваль "Тары Fest"

Сегодня, 15:49
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акимат Актюбинской области Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: акимат Актюбинской области

Этнофестиваль  организован в рамках исторической Кокжарской ярмарки — одной из десяти крупнейших торговых ярмарок на Великом Шёлковом пути, а также "Международного года проса", объявленного в этом году на 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области. 

Аким Актюбинской области Асхат Шахаров отметил символичность проведения этнофестиваля в Уилском районе. 

"Уил знаменит своим белым просом. Именно здесь родился и вырос   Шыганак Берсиев, установивший мировой рекорд по выращиванию проса. Сегодня имя нашего земляка стало синонимом таких качеств, как трудолюбие и преданность делу. Ценность проса изучена мировыми исследователями, определены не только его питательные, но и  лечебные свойства.  Данный фестиваль — это не  просто праздник, это значимое событие для каждого, кто ценит национальные традиции, наследие предков. Это продолжение преемственности поеолений", — сказал глава региона.    

В рамках фестиваля около 300 представителей различных профессий приняли участие в конкурсе по приготовлению тары, кондитерских изделий с использованием переработанного проса и других. Участники из 11 районов области, Каратобинского района Западно-Казахстанской области, Кызылкогинского района Атырауской области смогли удивить зрителей своим мастерством. 

Решением жюри первое место конкурса присуждено Уилскому району, второе место — Алгинскому и Мугалжарскому районам, третьего места удостоены Каратобинский район ЗКО, Каргалинский  и Кобдинский районы. Поощрительный  приз в размере 200 тысяч тенге присужден восьми районам.

Также в рамках этнофестиваля прошла республиканская позновательная конференция "Қазақ даласындағы Көкжар: "Әлем. Тарих. Тары", вниманию публики  представлен спектакль "Шыганак",  автором которого является почетный гражданин Уилского района, отличник культуры  Нурлыбек Калауов.  Кроме того, гостям фестиваля были представлены показ  "Этно-fashion", выставка мастеров народных ремесел, состязания по  национальным играм. 

Цель фестиваля — повышение статуса и популяризация проса, а также труда известно казахского просовода Шыганака Берсиева,  возрождение культуры ярмарки "Кокжар".

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