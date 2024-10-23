Впервые присуждены почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"

За значительный вклад в развитие и процветание страныорденом "Құрмет" награжден ряд граждан, среди них директор КГП "Реабилитационный детский центр "Балдаурен" города Алматы Ш.Абесов, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Р.Бектуров, актриса Музыкального театра юного зрителя города Астаны С.Еслямова, скрипачка Ж.Серкебаева, директор школы-гимназии города Косшы Д.Аскарова.



Кавалерами ордена "Еңбек Даңқы" ІІ и ІІІ степени стали труженики промышленности, транспорта, строительства, сельского хозяйства и других производственных отраслей. Почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері" присвоено видным представителям науки и культуры

Почетное звание "Қазақстанның халық жазушысы" присвоено известным поэтам и писателям Т.Медетбеку, В.Михайлову, И.Сапарбаю; звание "Қазақстанның халық әртісі" – актерам театра и кино К.Жумабекову, Л.Каден, О.Коржевой, И.Лебсак, Р.Махпировой, Г.Шынтемир, А.Идрышевой, оперным певицам М.Мухамедкызы и Дж.Баспаковой, дирижеру А.Мухитдинову, кюйши С.Турысбеку, певице М.Ильясовой.